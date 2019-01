Der heiße und trockene Sommer in Deutschland hat Spuren hinterlassen. Diese zeigen sich auch jetzt, da die Wachstumsperiode schon lange abgeschlossen ist. Die von der AMI erhobenen Lagervorräte an Gemüse zum 1. Dezember fallen so niedrig aus wie seit vielen Jahren nicht mehr. Bildquelle: Shutterstock.com Gegenüber dem Vorjahr sind die Einschnitte bei Rotkohl und Zwiebeln...

