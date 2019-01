20 Ausbilder der Netto Marken-Discount AG & Co. KG haben sich in Dezember in Erfurt rund um die Funktion und den Nutzen des QS-Prüfsystems im Lebensmitteleinzelhandel informiert. In der QS-Schulung wurden wesentliche Aspekte zu den Auditschwerpunkten auf allen Stufen der wertschöpfungsketten Fleisch und Obst, Gemüse erläutert und dabei die Wichtigkeit des...

Den vollständigen Artikel lesen ...