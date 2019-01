Die Commerzbank AG ist eine deutsche Großbank mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Die viertgrößte Bank Deutschlands hat fast 13 Millionen Kunden in Deutschland und über fünf Millionen Kunden im mittel- und osteuropäischen Raum. Zu dem sind die Frankfurter aktives Mitglied in der Cash Group. Das Unternehmen hat fast 50.000 Mitarbeiter und kam im vergangenen Jahr auf einen Börsenwert von rund 16 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2008 übernahm die Commerzbank ...

