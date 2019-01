Von Robert Jakob

Es gibt eine alternative Erklärung für die scheinbar fehlende Inflation trotz der Geldflut aus den Töpfen der Banken und Zentralbanken. Inflation wird weithin als Anstieg der Konsumentenpreise ausgewiesen. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Denn inflationierende Gelder fliessen nicht allein in den Konsum. Sie werden auch nicht allein in Sicht-, Spar- und Termineinlagen gesteckt, sondern in Immobilien und weitere Vermögenswerte wie Aktien, Gold oder Antiquitäten und Kunstwerke. Allerdings handelt es sich bei den erwähnten "Assets" um Bestandsgrössen. Im Gegensatz zu Waren und Dienstleistungen werden diese nicht im Verlauf eines Wirtschaftsjahres neu produziert.

Die Vermögenswerte sind davongerauscht

Deutlich wird dies besonders bei Aktien. Steigen die Kurse, muss der Käufer mehr dafür bezahlen. Das freut den Verkäufer. Denn der erhält für die gleichen Titel mehr Geld. Ein Mehrwert wurde aber dadurch nicht produziert. Ähnlich sieht das bei Antiquitäten aus. Denn diese sind ja per Definition "alt". Es wurden keine neuen Produkte oder Dienstleitungen geschaffen. ...

