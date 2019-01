Winterthur - Das zu Ende gehende Jahr hat sich für die Start-up-Branche erneut erfreulich entwickelt, zumindest was die Zahl der neu gegründeten Firmen betrifft. 2018 zählt das Schweizer Handelsregister 43'220 neu eingetragene Unternehmen. Damit wurde der Rekord vom Vorjahr nur knapp verfehlt. Das zeigen die Erhebungen der Online-Firmengründungsplattform STARTUPS.CH. Für die gute Entwicklung sorgt allen voran das Zuger Crypto Valley.

Wie bereits im Vorjahr lockt der international hervorragende Ruf von Zug als Crypto Valley auch 2018 zahlreiche Jungunternehmer aus der ganzen Welt hierher.

15,7 Prozent mehr Neueinträge auf 2581 zählt der Kanton gegenüber 2017. Mit dieser markanten Zunahme hievt Zug die Zahl an Neueinträgen in der gesamten Schweiz auf 43'220, was mit minus 0,5 Prozent nur knapp unter der Höchstmarke vom Vorjahr liegt (2017: 43'416).

Wie sehr Zug oben hinausschwingt, zeigt der Vergleich mit Zürich. Im wirtschaftsstärksten Kanton werden zwar anteilmässig die meisten Unternehmen gegründet. Punkto Wachstum hinkt Zürich dem Nachbarskanton aber deutlich hinterher (-2% auf 7675 Neueinträge). Das soll sich ändern. Im Frühjahr lancierte Zürich den Blockchain Hub Trust Square. Er umfasst 3000 Quadratmeter und ist mit seinem Domizil an der Zürcher Bahnhofstrasse bestens lokalisiert. Andere Grossstädte werden dem Trend wohl bald folgen.

