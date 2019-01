Paris - Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstag wieder auf Talfahrt begeben. Nach einem kurzen Aufbäumen am Mittwochnachmittag ging es beim EuroStoxx 50 schon wieder um 0,96 Prozent auf 2964,54 Punkte bergab, weil eine Umsatzwarnung des US-Technologiekonzerns Apple die Konjunktursorgen der Anleger verstärkte.

An den wichtigsten Länderbörsen ging es entsprechend bergab: Der französische Cac 40 sackte um etwa 1 Prozent auf 4640,90 Punkte ab. Der britische FTSE 100 fiel derweil nur um vergleichsweise moderate 0,31 Prozent auf 6713,60 Punkte. In New York deuteten sich derweil erneute Verluste an, nachdem sich der Dow am Vortag vor den Apple-News letztlich noch knapp in die Gewinnzone gerettet hatte.

Am Vortag schon hatten über weite Strecken Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie den Markt enttäuscht. Nun legte Apple ein weiteres Zeugnis darüber ab, dass sich die Perspektiven mit Blick auf das Wachstum in China eintrüben. Der iPhone-Hersteller hat seine erfolgsverwöhnten Aktionäre mit einem schwachen Weihnachtsgeschäft und einer Umsatzwarnung geschockt. Konzernchef Tim Cook hatte dabei die schwächeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...