Zürich - Auch wenn sich die meisten Anlageklassen im Jahr 2018 rückläufig entwickelten - an der Schweizer Börse ist im vergangenen Jahr wieder mehr gehandelt worden. Und das Jahr war von zahlreichen Börsengängen geprägt.

Nicht weniger als zwölf Unternehmen wagten 2018 den Schritt an die SIX Swiss Exchange, teilte diese am Donnerstagabend mit. Das sei die höchste Zahl an Börsengängen seit dem Jahr 2001. Das weltweit gute Klima für Börsengänge und die hohe Kotierungsaktivität von Unternehmen im vergangenen Jahr habe sich somit auch an der Schweizer Börse gespiegelt.

Und mit dem Initial Public Offering (IPO) des Traditionsunternehmens SIG Combibloc verzeichnete die SIX das drittgrösste IPO Europas 2018. Der Hersteller von Verpackungssystem brachte ein Gewicht von 1,7 Milliarden Franken auf die Waage. Das gesamte IPO-Transaktionsvolumen der SIX lag im vergangenen Jahr bei 3,9 Milliarden Franken, was der Schweizer Börse Rang vier in Europa einbrachte.

Marktanteil steigt

