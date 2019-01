Die Verbio Vereinigte Bioenergie AG ist ein Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen aus Zörbig in Sachsen-Anhalt. Die rund 600 Mitarbeiter an drei Standorten produzieren im großindustriellen Maßstab Biodiesel, Bioethanol und Biogas. Zu dem setzt das Unternehmen zur Herstellung der Kraftstoffe selbst entwickelte Produktionsprozesse ein. Das Unternehmen liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, ...

