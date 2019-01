Interlaken - Zum dritten Mal in ihrer Geschichte verzeichneten die Jungfraubahnen im Jahr 2018 über eine Million Besucher auf dem Jungfraujoch - Top of Europe. Gleichzeitig konnten die Gästezahlen in der Sommersaison bei allen Erlebnisbergen gesteigert werden, wie die Bahnbetreiberin am Freitag mitteilt.

Die Jungfraubahn-Gruppe blickt bei den Besucherfrequenzen auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Zum hohen Besucheraufkommen beim Jungfraujoch trug die erneut starke Nachfrage aus Asien bei. Im Jahr 2018 reisten 1'067'000 Gäste zum Top of Europe, was einer Zunahme von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit konnte die Grenze von einer Million Besuchern zum dritten Mal übertroffen werden. Es war wichtig, dass das Unternehmen die intensive Marktbearbeitung - insbesondere in Asien - fortführte und seine Marke Jungfraujoch - Top of Europe weiter stärkte.

Herausfordender Start in Wintersaison 2018/19

Wegen der anhaltend warmen ...

