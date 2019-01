Die Zahl der Erwerbstätigen steigt weiter an. Im November 2018 stieg die Zahl um 485.000 Personen oder 1,1 Prozent gegenüber November 2017 auf rund 45,1 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Berechnungen am Freitag mit.

Am Jahresanfang 2018 hatten die Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahresmonat noch höher gelegen: bei 1,5 Prozent im Januar und bei 1,4 Prozent im Februar. Erwerbslos waren im November 2018 rund 1,4 Millionen Personen, 45.000 weniger als ein Jahr zuvor, so das Bundesamt weiter. Im Vormonatsvergleich stieg die Zahl der Erwerbstätigen im November 2018 nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung um 67.000 Personen oder 0,1 Prozent. Dies liegt über dem durchschnittlichen Zuwachs gegenüber dem Vormonat der letzten fünf Jahre (+52.000 Personen).

Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, nahm die Erwerbstätigenzahl im November 2018 gegenüber Oktober 2018 um 34.000 Personen oder 0,1 Prozent zu, so das Statistikamt. Über die Erstberechnung der Erwerbstätigenzahl für den aktuellen Berichtsmonat November 2018 hinaus wurden im Rahmen der ersten vorläufigen Schätzung eines Ergebnisses für das Gesamtjahr 2018 vom 2. Januar auch die bisher veröffentlichten monatlichen Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit seit Januar 2018 neu berechnet. Die neu berechneten Vorjahresveränderungsraten weichen in den Monaten September und Oktober auf gesamtwirtschaftlicher Ebene um 0,1 Prozentpunkte vom bisherigen Rechenstand nach unten ab, so das Bundesamt weiter. Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl der Erwerbslosen im November 2018 bei 1,41 Millionen Personen und blieb damit im Vergleich zum Vormonat unverändert.

Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse betrug die Zahl der Erwerbslosen im November 1,44 Millionen Personen und war damit um rund 9.200 Personen niedriger als einen Monat zuvor. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im November 2018 bei 3,3 Prozent, so das Statistikamt.