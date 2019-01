Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Freitag verhalten. Für Auftrieb sorgt die Aussicht auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Auf diese zwei Länder sind heute auch sonst die Augen der Anleger gerichtet, da beide im Laufe des Tages weitere Konjunkturdaten liefern.

Nach dem Apple-Gewinnwarnungs-Schock vom Vortag hat in der Nacht auf heute das chinesische Handelsministerium für einen Stimmungsumschwung an den Märkten gesorgt. Das Ministerium kündigte nämlich für kommende Woche die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China an. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...