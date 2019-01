FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.01.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES WHITBREAD TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 5200 PENCE - BARCLAYS RESUMES ACACIA MINING WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 225 PENCE - BERENBERG RAISES NEXT PLC TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 4100 PENCE - BERNSTEIN CUTS DIAGEO TO 'UNDERPERFORM' (MARKET-P,) - PRICE TARGET 2420 (2500) PENCE - COMMERZBANK RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 4400 PENCE - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4800 (5800) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 240 (300) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SAINSBURY(J) TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 230 (300) PENCE - HSBC CUTS TESCO PRICE TARGET TO 265 (290) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2800 (2900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS B&M RETAIL PRICE TARGET TO 400 (470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 330 (440) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS J SAINSBURY PRICE TARGET TO 285 (310) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 310 (370) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1950 (2250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 800 PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TESCO PRICE TARGET TO 265 (280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WM MORRISON PRICE TARGET TO 265 (280) PENCE - 'BUY' - LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) +1.1% - COMMERZBANK RAISES TO 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS ITV PRICE TARGET TO 130 (190) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - UBS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 300 (360) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob