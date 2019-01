Nach der 70 Pips Rallye vom Mittwoch, befand sich der USD/CHF am Donnerstag in einer technischen Korrektur. Die Investoren warten geduldig auf die Veröffentlichung der Dezember Beschäftigungsdaten, während der Handel relativ ruhig mit einem Tagesverlust von -10 Pips bei 0,9868 stattfindet. Die Gewinne an den europäischen Aktienmärkten sprechen zwar ...

