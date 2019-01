Das Paar ist im 1. Reaktion auf die kanadischen und amerikanischen Arbeitsmarktdaten zur 1,3473 gestiegen, aber dann kam es zu einer schnellen Kursumkehr. Aktuell beträgt der Tagesverlust -0,28 % bei 1,3445. Der US Arbeitsmarktbericht zeigte, dass in der amerikanischen Wirtschaft im Dezember 312K neue Arbeitsplätze geschaffen werden konnten, was mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...