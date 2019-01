Genf / Zürich - REYL & Cie ist stolz auf den Award «Outstanding Private Bank» für UHNW-Kunden im Bereich Private Banking & Wealth Management Switzerland von Private Banker International (PBI). Diese auf die Schweiz ausgerichtete Auszeichnung würdigt landesweit Spitzenleistungen und Erfolge im Bereich Private Banking und Wealth Management.

REYL & Cie wurde von einer unabhängigen Jury und Mitgliedern des PBI-Redaktionsteams ausgewählt. Die Jury betonte die hohe Anzahl der Kundenbetreuer, die sich der Betreuung der sehr wohlhabenden Kunden von strategisch günstig gelegenen Büros in der Schweiz, der EU, Asien, dem Mittleren Osten und den USA aus widmen. Sie würdigte auch die Fähigkeit der Bank, im vergangenen Jahr ein überzeugendes AuM-Wachstum zu erzielen. Das Engagement der Bank, ihren UHNW-Kunden ein Höchstmass an Service zu bieten, indem sie in ihren verschiedenen Tätigkeitsbereichen massgeschneiderte Lösungen anbietet, wurde als starker Differenzierungsfaktor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...