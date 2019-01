Die Grünen haben 2018 rund 10.000 Mitglieder hinzugewonnen. Das sei der höchste Zuwachs der vergangenen zwei Jahrzehnte, berichtet der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.

Sogar 2011 im Jahr des Reaktorunglücks von Fukushima, sei das Interesse an der Partei nicht so groß gewesen. Damals habe sich die Zahl der Mitglieder um rund 6.000 erhöht. Nun gebe es insgesamt 75.000 Grünen-Mitglieder, mehr denn je, berichtet das Nachrichtenmagazin weiter. Der Zuwachs könne der Partei mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg in diesem Jahr helfen, sagte der Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner.

"Diese gestiegene Mitgliederzahl wird auch unsere Kampagnenfähigkeit erhöhen", so Kellner weiter. Allein der Landesverband Sachsen werde im Vergleich zur letzten Landtagswahl mit 50 Prozent mehr Mitgliedern Wahlkampf machen können.