GBP/USD auf dem 4-Stundenchart Der GBP/USD hat die 200-Perioden-Linie zurückerobert. GBP/USD auf dem 30-Minutenchart Der GBP/USD kletterte über die Glättung der letzten 200 Perioden. Gelingt es den Bullen den GBP/USD über 1,2740 Dollar zu heben, so bestünde Aufwärtspotenzial in Richtung 1,2800 Dollar. GBP/USD - wichtige Kursniveaus in der Übersicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...