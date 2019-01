Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag kräftig zugelegt und damit in der kurzen Neujahrswoche einen insgesamt positiven Start verzeichnet. Zusammen mit dem letzten Handelstag des Jahres 2018 ist der SMI nun bereits den dritten Tag in Folge angestiegen und hat damit einen Teil der starken Dezemberverluste wieder aufgeholt. Die defensiven Schwergewichte wirkten im gegensatz zum Vortag nicht mehr als Zugpferde, sondern als Bremsklötze, wobei sie letztlich allesamt in der Gewinnzone landeten. Gestützt wurden die Märkte im Tagesverlauf insbesondere von beruhigenden Worten des Chefs der amerikanischen Notenbank Jerome Powell.

Im Anschluss an einen starken US-Arbeitsmarktbericht, welcher gleichzeitig als Indiz für eine weiterhin robuste Wirtschaft wie auch für weitere Zinserhöhungen durch das Fed gelesen werden konnte, nahm Powell den Investoren die ärgsten Sorgen etwas. Dies gelang ihm, indem er Flexibilität bei der Zinspolitik signalisierte und gleichzeitig auf den anhaltenden Schwung der US-Wirtschaft verwies. Für einen positiven Unterton sorgten bereits zuvor Zeichen für eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen China und den USA im Vorfeld von ersten direkten Verhandlungen seit Verkündung des "Waffenstillstands" im Dezember. Der Schrecken durch die Umsatzwarnung von Apple ...

