Die US-Börsen haben am Freitag ebenso wie die europäischen Börsen krätig zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 23.433,16 Punkten berechnet, ein sattes Plus in Höhe von 3,29 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit rund 2.530 Punkten im Plus (+3,45 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende mit rund 6.420 Punkten (+4,48 Prozent). Die US-Arbeitsmarktzahlen wurden trotz gestiegener Arbeitslosenquote vom Markt positiv bewertet - womöglich weil Zinsanhebungen damit gebremst werden könnten. Auch spekulierten Anleger auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagabend etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,1402 US-Dollar (+0,07 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 1.284,93 US-Dollar gezahlt (-0,70 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,23 Euro pro Gramm.