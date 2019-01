Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor weiterem starken Schneefall in und an den Alpen in Bayern gewarnt. Es bestehe die Gefahr, dass Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen könnten, teilte der DWD am Sonntagmittag mit.

Zudem könne es zu Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen. Die Unwetterwarnung werde zunächst noch aufrechterhalten, da die kräftigen Schneefälle an den Alpen nur zögernd nachließen, so der Wetterdienst weiter. Erst in der kommenden Nacht zeichnet sich demnach zumindest im Westen eine leichte Entspannung ab. Bis in den Montag hinein wird nochmals mit Neuschneemengen zwischen zehn und 30 Zentimeter, in Staulagen auch bis 40 Zentimeter sowie im Chiemgau und Berchtesgadener Land bis 60 Zentimeter gerechnet.

Die aktuellen Warnungen gelten zunächst bis Montagmittag. Eine Verlängerung oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete ist laut DWD möglich.