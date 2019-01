Im baden-württembergischen Reutlingen ist am Samstagabend ein Ehepaar von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der 71-jährige Mann und seine 67-jährige Ehefrau hatten gegen 20:45 Uhr am Bahnhof im Ortsteil Sondelfingen eine Regionalbahn verlassen und die Bahngleise direkt hinter dieser verbotswidrig überquert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Beide Personen wurden dabei von einem durchfahrenden Sonderzug erfasst. Polizeiangaben zufolge wollten die Opfer die Wegstrecke zu ihrer Wohnanschrift abkürzen. Der Lokführer, welcher noch eine Schnellbremsung eingeleitet hatte, stand nach dem Ereignis unter Schock. Die 150 bis 200 Fahrgäste blieben unverletzt.