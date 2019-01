Nach dem die Aktie am 27.12. bis auf 5,50 Euro nach unten geknallt ist, gab es eine starke Gegenwehr. Unsere Trading-Idee ist angelaufen und wir hatten für diesen Trade ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, das den Einstiegskurs am 03.01. überschritten hatte und mit dem Tagesgewinn am Freitag schon einen sehr schönen Gewinn zeigt. Die Aktie hat ein Kaufsignal generiert und die Umsätze sind angestiegen. Auch Momentum und RSI haben sich in den positiven ...

