Für die gesamte Zitrusfruchtproduktion 2018/19 in China wird ein weiterer Anstieg erwartet, wenngleich sich ein großer Teil dieser Zunahme durch Mandarinen und Tangerinen ergibt. Die Ausdehnung der Zitrusproduktion in China kommt durch größere Flächen in den westlichen Regionen in den Provinzen Guangxi und Sichuan. Bildquelle: Shutterstock.com Wegen der raschen...

