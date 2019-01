Die aller zwei Jahre stattfindende britische Kohl- und Blattsalat-Konferenz & -Ausstellung (UK Brassica Leafy Salad Conference and Exhibition) wird am Mittwoch, dem 23. Januar 2019, in dem KingsGate Conference Centre, Peterborough, PE1 4YT stattfinden. Das ist ein bekannter Treffpunkt, eine Konferenz und Handelsmesse für all jene, die mit der Produktion zu tun haben oder mit dieser...

Den vollständigen Artikel lesen ...