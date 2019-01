Begleitet von der positiven Stimmung hat Covestro am Freitag den Angriff auf den Widerstand bei 45,50 Euro gestartet. Die Aktie hatte sich im Juli 2018 in eine Abwärtsbewegung begeben und am 20. Dezember ein Tief bei 41,42 Euro geschrieben. In den letzten Tagen nahmen die Umsätze zu und die Chartindikatoren zeigen in Richtung Norden. Für eine Trendwende könnte auch die Tatsache sprechen, dass es im Oktober Insiderkäufe in Höhe von etwa 223.000 Euro ...

