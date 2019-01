Ganz oben auf dem Treppchen im DAX fand man am Freitag mit einem Kursgewinn von knapp 8,0% die Fresenius-Aktie. Fresenius SE gilt schon seit einigen Jahren als einer der dividendenstärksten Aktien und dies scheint auch vorerst so zu bleiben. Zwar ist die Dividende mit zwei Prozent nicht besonders groß, aber immerhin strebt Fresenius auch 2019 eine Erhöhung an. Zuletzt hatten wir über diese Aktie am 01. Januar im Express-Service berichtet und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...