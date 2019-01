Bereits ab diesem Mittwoch bietet der schwedische Möbelkonzern sein Photovoltaik-Angebot deutschlandweit im Internet an. An den Konditionen ändert sich nichts. Bisher gab es "Solstrale" in fünf Märkten zur Probe und Ikea ist mit der Resonanz nach eigenen Aussagen "sehr zufrieden".Ikea startet am Mittwoch (9. Januar) mit seinem Photovoltaik-Angebot "Solstrale" deutschlandweit durch. Dann sei es online verfügbar, teilte der schwedische Möbelkonzern am Montag mit. Ursprünglich war der 1. Februar als Starttermin anvisiert. Seit Oktober 2018 hat Ikea sein Angebot in fünf Märkten in Kaarst, Eching, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...