Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat den angekündigten Rückzug des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck von Twitter und Facebook bedauert. "Das ist aber doof", sagte er dazu dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagsausgaben).

"Man kann doch Fehler machen, und man kann sich doch mal vertun." Dies gelte auch für einen sympathischen Politiker wie Habeck. Schließlich hätte dieser in dem nun kritisierten Video zur thüringischen Landtagswahl nur das Wort "bleibt" statt "wird" verwenden müssen. "Einen engagierten Auftritt in den sozialen Netzwerken finde ich schon in Ordnung, und einen Rückzug finde ich falsch", fügte Ramelow hinzu.

Wir alle müssten vielmehr lernen, mit den sozialen Netzwerken und der Sicherheit im Netz besser umzugehen. Habeck hatte in dem über Social Media verbreiteten Video unter anderem gesagt: "Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land." Aktuell sind die Grünen gemeinsam mit den Linken und der SPD Teil der Landesregierung.