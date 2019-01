Paris - Der Zick-Zack-Kurs an den europäischen Börsen geht am Montag in die nächste Runde. Nachdem der Markt vor dem Wochenende starken Rückenwind von neuer Hoffnung im Handelsstreit und einem guten US-Arbeitsmarktbericht erhalten hatte, übten sich die Anleger zu Wochenbeginn schon wieder in Zurückhaltung. Der EuroStoxx 50 fiel am Vormittag um 0,38 Prozent auf 3030,37 Punkte.

Die Hoffnung, dass die USA und China zu Wochenbeginn mit dem Besuch einer US-Delegation in China den Handelsstreit lösen, blieb zwar am Markt spürbar. Nach der Rally, die den EuroStoxx am Freitag schon mit fast 3 Prozent in Plus gehievt hatte, hiess es aber, dass Anleger ihr Pulver vorerst schon verschossen haben.

Auch an den wichtigsten Länderbörsen legten Investoren zunächst wieder den Rückwärtsgang ein: Der französische Cac-40 fiel um 0,40 Prozent auf 4718,40 Punkte und der Londoner FTSE 100 sank um 0,57 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...