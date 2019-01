Die negative Dynamik bleibt gegenüber dem Greenback bestehen und so fällt der Dollarindex am Montag zum Jahrestief von 95,70/65 Dollarindex Angebote nach Daten Der Dollarindex bleibt in diesem Jahr in der Defensive und so fällt er die 3. Sitzung in Folge, da die vorherrschende Risikobereitschaft keine neuen Käufer anlockt. Die schlechte Stimmung hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...