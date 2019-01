New York - Nach einem leichteren Handelsbeginn zum Wochenauftakt hat der Dow Jones Industrial im frühen Handel in die Pluszone gedreht. Börsianern zufolge dämpfen die verhärteten Positionen beim teilweisen Regierungsstillstand in den USA sowie der ungewisse Ausgang der Verhandlungen im US-Handelsstreit mit China aber weiterhin die Kauflaune der Anleger.

Nach dem über 3-prozentigen Anstieg vom Freitag notierte der Dow am Montag zuletzt 0,25 Prozent höher bei 23'492,47 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,49 Prozent auf 2544,40 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,54 Prozent auf 6457,31 Punkte.

Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. So waren die Stimmungsdaten aus dem US-Dienstleistungssektor im Dezember - gemessen am ISM-Einkaufsmanagerindex - schwächer als erwartet ausgefallen. Die Bekanntgabe der Daten zur Industrieproduktion wurde wegen einiger geschlossener Bundesbehörden ...

