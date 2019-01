Der EUR/USD stieg während der amerikanischen Sitzung weiter an und stieg mit 1,1471 Dollar auf den höchsten Stand seit 2. Januar. Zuletzt handelte das Paar in der Nähe der Hochs - Tendenz aufwärts. Der Euro steigt zum dritten Mal in Folge gegenüber dem US-Dollar und steuert auf den höchsten Schlusskurs seit Ende Oktober zu. Der EUR/USD holte seine ...

