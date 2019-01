Fast die ganzen Weihnachtstage über gab es in der Region sehr kalte Nächte mit niedrigen Temperaturen. Zwar erst jetzt, aber es wurden in dem neuen Jahr bereits negative Werte in dem Nordwesten und der Hochebene verzeichnet mit den ersten Frösten verzeichnet, wobei die Bewässerung nicht so stark wie in den vergangenen Tagen war. Bildquelle: Shutterstock.com Der Frost...

Den vollständigen Artikel lesen ...