Der Gewerkschaft von Portugals Hafenarbeitern, Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL), kündigte Streiks an nationalen Häfen für sechs Monate, zwischen dem 16. Januar und 1. Juli an. Die Hafenarbeiter fordern die Resolution für die "gewerkschaftsfeindlichen Praktiken in verschiedenen portugiesischen Häfen". Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...