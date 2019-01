Erst am 27. Dezember hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine neue Trading-Chance mit Drägerwerk hingewiesen. Der Artikel dazu hatte folgenden Titel: "Drägerwerk: Die Unterstützung hat gehalten - die Spannung steigt!" Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: "Drägerwerk hat von Oktober bis Dezember eine Achterbahnfahrt hingelegt. Von rund 55,00 Euro ging es bis 43,66 Euro nach unten und wieder bis 53,85 Euro nach oben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...