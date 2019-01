Der Photovoltaik-Anlagenbetreiber hat im vierten Quartal zwei neue Projekte fertiggestellt. Auch im Januar werden Photovoltaik-Anlagen installiert und erweitert, die im zweiten Quartal ans Netz gehen sollen.Die 7C Solarparken AG hat nach eigenen Angaben ihr IPP-Portfolio auf mehr als 160 Megawatt ausgebaut. Im vierten Quartal seien zwei weitere Photovoltaik-Projekte in Betrieb gegangen: Zum einen die Erweiterung einer Dachanlage mit 640 Kilowatt in Dähre (Sachsen-Anhalt) und zum anderen eine Freiflächenanlage in Weißenfels, ebenfalls Sachsen-Anhalt, mit 648 Kilowatt Leistung. Zudem werden mehrere ...

