Zürich - Der Kampf um qualifiziertes Personal auf dem Schweizer Arbeitsmarkt verschärft sich. Unternehmen investieren erhebliche Mittel, um gut ausgebildete Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Das ist eine gute Nachricht - vor allem für Spezialisten. Der Swiss Job Index und der Confidence Index der PageGroup liefern fünf Hauptgründe für Optimismus am Schweizer Arbeitsmarkt im Jahr 2019:

Die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen ist im Jahresvergleich um 18,9 % angestiegen (Dezember 2017 - Dezember 2018): Laut dem Michael Page Swiss Job Index (Dezember 2018) ist dies das dritte Jahr in Folge, in dem die ausgeschriebenen Stellen ein positives zweistelliges Wachstum aufweisen. Bei vielen Stellen für Spezialisten übersteigt die Nachfrage das Angebot: Dies gilt insbesondere in den Branchen IT, Pharma und Ingenieurswesen. Die wichtigsten Treiber dieser starken Nachfrage in den Bereichen IT und Ingenieurswesen sind Industrieunternehmen, die ihre IT- und Operational-Technology-(OT)-Umgebungen im Rahmen von «Industry 4.0» und Internet of Everything (IoE) zusammenführen, neu ausrichten und integrieren. Auch in den Bereichen Fintech und Cybersecurity besteht eine erhebliche Nachfrage nach IT-Entwicklern. Die Pharmaindustrie ist eine globale, exportorientierte Branche, die ...

