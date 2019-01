FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1010 (1160) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3600 (3800) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 840 (850) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 920 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES PETROFAC TO 'MARKET-PERFORM' (UP) - TARGET 480 (500) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 635 (640) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 715 (820) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 158 (163) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 990 (1240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 230 (240) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 4800 (5420) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 290 (325) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1560 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2600 (2620) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6445 (6550) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 600 (640) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1490 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RESUMES SSE PLC WITH 'BUY' - TARGET 1298 PENCE - HSBC CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 5900 (6050) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ELECTROCOMPONENTS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 700 (740) PENCE - JPMORGAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 493 (636) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 239 (258) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1522 (1899) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1226 (1299) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 635 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - MERRILL LYNCH CUTS BODYCOTE PRICE TARGET TO 780 (850) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MERRILL LYNCH CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - MERRILL LYNCH CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH CUTS MORGAN ADV. MATERIALS TARGET TO 250 (310) P - 'UNDERPERFORM' - MERRILL LYNCH CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1700 (1850) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH RAISES ROTORK TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 300 (240) PENCE - MERRILL LYNCH RAISES VESUVIUS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 620 PENCE - ML CUTS SMITHS GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 1350 (1550) PENCE - RBC CUTS VODAFONE TO 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 125 (260) PENCE - UBS CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5000 (5400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS UNILEVER PLC TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 4400 PENCE - UBS RAISES ASHTEAD GROUP TO 'NEUTRAL' (SELL) - TARGET 1800 (1700) PENCE - UBS RAISES ELECTROCOMPONENTS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 650 (770) PENCE



