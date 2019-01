Unabhängige Nutzerbefragung des Analystenhauses techconsult bestätigt ESETs Spitzenposition in den Kategorien «E-Mail Security», «Malware Protection» und «MDM / EMM».

Jena - Das renommierte Analystenhaus techconsult hat den europäischen Security-Software-Hersteller ESET im Rahmen des «Professional User Rating: Security Solutions (PUR-S) 2019» in drei Kategorien zum Champion ernannt. Damit kann ESET seinen doppelten Erfolg aus dem Jahr 2017 noch einmal deutlich übertreffen. Techconsult hat für die aktuelle Studie mehr als 2'000 Anwenderunternehmen befragt. Insgesamt hat das zur Heise Gruppe zählende Analystenhaus rund 180 Anbieter überprüft, die in deutschsprachigen Märkten vertreten sind. Die bereits zum dritten Mal durchgeführte Untersuchung erfolgte mittels 60 Einzelkriterien in insgesamt 14 Unterkategorien. In den entsprechenden Kategorien, in denen das europäische Unternehmen als Champion vertreten ist, kann sich ESET klar gegenüber dem Mitbewerb absetzen. Neben der Leistungsfähigkeit der Produkte und deren Lösungsnutzen werden bei PUR-S auch die Beratung, die Informationen und der Support bewertet. Ein hoher Praxisbezug wird dadurch ...

