Das Gemeinschaftsunternehmen will sich zunächst auf den Aufbau eines Ladenetzwerks in Skandinavien konzentrieren. Der Sitz des Joint Ventures wird in Dänemark sein.Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch und immer mehr Unternehmen drängen in diesen Sektor. Nur einen Tag nach der Solaredge-Ankündigung, einen italienischen Elektromobilitätszulieferer zu übernehmen, geben die Eon Drive Infrastructure GmbH und Clever A/S die Gründung eines Joint Ventures bekannt. Das Gemeinschaftsunternehmen "Ultra Fast Charging Venture Scandinavia" werde sich auf den Bau und Betrieb von Stromtankstellen für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...