Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Korrektur an den Aktienmärkten -Marktbericht 4. Quartal

Die Korrektur an den Aktienmärkten verlief und verläuft einerseits deutlich schneller als wir es erwartet hatten und andererseits auch bereits jetzt in deutlich tieferen Kursregionen als be-rechnet.

Neben den weiterhin ungelösten wirtschaftlichen Spannungen zwischen den USA und China beschleunigte der weitere Liquiditätsentzug der FED sowie der dritte - diesmal wohl aber länger anhaltende - US-government shutdown die Abwärtsbewegung insbesondere über die Weihnachtsfeiertage.

Mit Kursrückgängen - von den Höchstständen ausgehend gerechnet - um mehr als 20% in 2018 verbuchten die Aktienmärkte sehr hohe Kursverluste. In den USA geht das vergangene Jahr als das schlechteste Jahr seit der großen Rezession aus dem Jahr 2008 in die Geschich-te ein. Insbesondere im Dezember führte eine ungebremste Talfahrt die Indices rund um den Globus tief in den roten Bereich und wischte alle - bis dato noch teils positive - Aktienge-winne vom Tisch.

Marktbericht IV. Quartal 2018