Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) vermochte im Jahr 2018 das hohe Niveau von 2017 nicht halten. Sowohl die Handelsumsätze als auch die Anzahl der Abschlüsse sanken im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Grund für die Rückgänge sei nicht zuletzt der Wechsel von Zur Rose an die Schweizer Börse SIX Anfang Juli 2017, wie die ZKB in ihrem Jahresrückblick schreibt.

Im ersten ganzen Jahr ohne die Titel der Versandapotheke sanken die Volumen um 45,3 Prozent auf 103,2 Millionen Franken. Die Anzahl der Abschlüsse lag um 38,5 Prozent unter dem Vorjahr. Aufgrund der neuen gesetzlichen Bestimmungen durften nur noch die effektiven Abschlüsse, welche auf eKMU-X stattgefunden hatten, rapportiert werden. Dieser Umstand habe die Anzahl der Abschlüsse zusätzlich negativ beeinflusst, so die ZKB.

Der eKMU-X Index, der die grössten Gesellschaften beinhaltet, schloss das Handelsjahr auf 1'224,86 Punkten ab, was einem Minus von 10,2 Prozent entspricht. Der Grund für den Rückgang liegt gemäss ZKB auch in der neuen periodischen Zusammensetzung des Barometers. Durch dieses Vorgehen gäbe es mehr Schwankungen als beim statisch zusammengesetzten Vorgänger.

CKW als Jahressieger

Die Jahresgewinner und- Verlierer kamen aus verschiedenen Sektoren. Am deutlichsten legten die CKW-Papiere zu und zwar um gut 43 Prozent.

Auf Platz zwei der Jahresrangliste landeten die Aktien von SitEX Properties, die sich um 33,3 Prozent verteuerten.

Auch die Valoren der Rapid Holding (+32,6%) und der Precious Woods Holding (+31,2%) legten 2018 deutlich zu. Die Industriegruppe Rapid habe im vergangenen Jahr auf operativer und auf Dividenden-Ebene brilliert, heisst es weiter im Rückblick. Und auch der Edelholzverarbeiter habe mit positiven Nachrichten aufgewartet.

Von den positiven Neuigkeiten im Tourismussektor profitierten die Aktien der Schilthorn Bahnen (+29,3%) und der Weissen Arena (+20,3%).

