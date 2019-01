Das britische Unterhaus soll am 15. Januar über den Brexit-Deal zwischen Großbritannien und der Europäischen Union abstimmen. Das teilte die Regierung am Dienstag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte vom Montag.

Die Abstimmung war Anfang Dezember verschoben worden, da Premierministerin Theresa May keine Mehrheit für die Brexit-Vereinbarung im Parlament zusammenbekommen hatte. Allerdings gilt eine solche Mehrheit auch aktuell als wenig wahrscheinlich. Eine erneute Verschiebung der Abstimmung solle es aber nicht geben, berichtete am Montag die BBC. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union soll aktuellen Planungen zufolge am 29. März 2019 rechtskräftig werden.