Peter Röttgen verlässt den Verband nach anderthalb Jahren als Geschäftsführer wieder. Er will eine neue Verantwortung im Energiebereich wahrnehmen.Peter Röttgen wird die Geschäftsführung Mitte Februar abgeben. Dies teilte der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) am Dienstagabend mit. Röttgen werde danach eine neue Verantwortung im Energiebereich wahrnehmen. "Er hat der Branche mit innovativen Impulsen und als Brückenbauer zwischen allen Beteiligten des Energiebereiches einen wertvollen Dienst erwiesen", erklärte der Verband in seiner Danksagung. Welche Aufgabe Röttgen künftig übernehmen wird, ...

