Der NZD/USD setzte zunächst seine Erholung am Dienstag fort, konnte seine Gewinne jedoch nicht halten und gab zuletzt deutlich nach. Aktuell befindet sich der Kiwi in einer Konsolidierungsphase und notierte mit einem Minus von 0,47 Prozent auf 0,6722 Dollar. Zum Start in den Tag sorgte die schwache Performance der europäischen Währungen zu einer Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...