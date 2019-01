Mit dem patentierten integrierten Ständersystem (Bild) von BanaNatural lassen sich Bananenbündel sammeln, transportieren, verteilen und in den Verkaufsstellen anbieten. Es ist seit vergangenem Jahr in Griechenland weit verbreitet und kommt in der gesamten Lieferkette zum Einsatz. BanaNatural Ständersystem für Bananen. Foto © Messe Berlin Der aus Stahl gefertigte...

Den vollständigen Artikel lesen ...