Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel zur Wochenmitte mit moderaten Gewinnen gestartet. Am Vortag hatten die US-Indizes nach Europa-Schluss die Gewinne noch klar ausgebaut. Auch in Asien sprachen steigende Kurse für eine weitere Entspannung bei den Anlegern. Die Verhandlungen zwischen den USA und China scheinen vielversprechend zu verlaufen, kommentiert ein Marktbeobachter am Mittwoch. Beide Seiten hatten eigentlich nur zwei Tage verhandeln wollen, dann aber beschlossen, die Gespräche auszuweiten. Allerdings wird aktuell nicht mit einem "grossen Durchbruch" gerechnet.

Zudem bekämen die Finanzmärkte Schützenhilfe von der US-Notenbank, die sich in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...