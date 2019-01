Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:35 Uhr wurde der DAX mit rund 10.880 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Marktbeobachter sehen die Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten als Gründe für die gute Stimmung bei den Anlegern. An der Spitze der Kursliste stehen die Aktien von Volkswagen mit kräftigen Kursgewinnen von über zwei Prozent im Plus, gefolgt von Continental und von Daimler. Die Anteilsscheine der Deutschen Bank sind mit kräftigen Kursverlusten von über einem Prozent gegenwärtig die Schlusslichter der Liste, gefolgt von Vonovia und der Deutschen Telekom.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1462 US-Dollar (+0,18 Prozent).