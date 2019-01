FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2740 (3150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 940 (1000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 470 (575) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 590 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 600 (665) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 190 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 700 (900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NOSTRUM OIL PRICE TARGET TO 200 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PREMIER OIL PRICE TARGET TO 90 (140) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2600 (2950) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES SERCO GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - TARGET 130 (95) PENCE - DAVY CUTS TRAVIS PERKINS TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - DEUTSCHE BANK CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1900 (2025) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 634 (635) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ROLLS ROYCE TARGET TO 1242 (1248) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 626 (622) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1820 (1755) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 245 (250) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS BP PRICE TARGET TO 595 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2180 (2580) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RPT/BARCLAYS CUTS HSBC TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - RPT/SOCGEN CUTS PRUDENTIAL TO 'SELL' (HOLD) - UBS CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 270 (290) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 285 (290) PENCE - 'BUY'



