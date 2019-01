GBP/USD 4-Stundenchart Der GBP/USD scheiterte an den Dezember und Januar Hochs, so dass es schwierig ist die 1,2800 zu erreichen GBP/USD 30-Minutenchart Übersicht: Letzter Preis heute: 1.2738 Änderung: 18 Pips Änderung in %: 0,142%. Eröffnungskurs: 1.272 Trends: Vorheriger Tages SMA20: 1.2672 Vorheriger Tages SMA50: 1.2773 Vorheriger Tages ...

